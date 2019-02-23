ترامب: علاقات أمريكا مع باكستان أصبحت «أفضل كثيرا» في الآونة الأخيرة

2019/02/23 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه إذا رأي تقدما يتحقق في محادثات التجارة مع الصين، فإنه قد يجنح إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد موعد انتهاء مهلة في أول مارس آذار، وأشار إلى أن أكبر اقتصادين في العالم سيكون بمقدورهما على الأرجح التوصل إلى اتفاقية.

وتجري واشنطن وبكين مفاوضات تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية قبل ذلك الموعد الذي حددته الولايات المتحدة بشكل مبدئي لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

لكن ترامب أبلغ الصحفيين في المكتب البيضاوي أن جولة المفاوضات هذا الأسبوع جرى تمديدها بالنظر إلى التقدم الذي يجري تحقيقه.



وأضاف أنه إذا توصل البلدان إلى اتفاق فلن تكون هناك حاجة لزيادة الرسوم الجمركية.

وقال ترامب أيضا إنه يتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت قريب، مضيفا أن الاجتماع سيعقد على الأرجح في منتجع مار آلارجو في فلوريدا في مارس آذار.

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