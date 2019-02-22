الدوري الإيطالي| ميلان يؤمن المركز الرابع بفوزٍ سهلٍ على إمبولي

2019/02/23 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر حقق فريق ميلان فوزًا سهلًا على ضيفه إمبولي بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي "سيري أ".

انتظرا الفريقان للشوط الثاني حتى افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة عن طريق النجم البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة التاسعة والأربعين.

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لم تمر سوى دقيقتين حتى استطاع كيسي مضاعفة النتيجة للروسونيري، وفي الدقيقة السابعة والستين أضاف اللاعب صامويل كاستييخو الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليؤمن النقاط الثلاث والانتصار لكتيبة المدرب جينارو جاتوزو.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق ميلان إلى 45 نقطة ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، وهو آخر المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي توج بها ميلان سبع مرات.

بينما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة، ليستمر في الصراع على تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

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