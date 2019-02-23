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شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - الحدود العراقية السورية .. للواجهة من جديد 2019/2/22
2019/02/23 | 00:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: D7JN-HSqbx8

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