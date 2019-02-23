الأمم المتحدة: عدد المهاجرين من فنزويلا بلغ 3.4 مليون شخص

2019/02/23 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن تدفق المهاجرين واللاجئين من فنزويلا مستمر بلا هوادة، وأن عددهم بلغ 3.4 مليون مهاجر ولاجئ في جميع أنحاء العالم

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