قانوني: على البرلمان توضيح موقفه من التقرير الأوروبي عن انتخابات العراق

2019/02/23 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير القانوني طارق حرب، إنه يُفترض على البرلمان توضيح موقفه من تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي لما يمتاز به امن حيادية

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