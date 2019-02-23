2019/02/23 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظم غرفة صناعة الأردن بمقرها، اليوم السبت، منتدى أعمال "عراقي-أردني" للبحث في سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والبناء على ما تم إنجازه من اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

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