خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً توضيحياً بشأن مقطع فيديو قديم

2019/02/23 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الأمني بيانا توضيحيا بشأن مقطع فيديو قديم.

وفي ما يلي نص البيان:

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