هدف يستنفر طائرة سو 27 الروسية فوق بحر البلطيق

2019/02/23 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} أقلعت مقاتلة روسية من طراز سو-27 فوق بحر البلطيق اثر اقتراب هدف جوي من الحدود الروسية، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن المقاتلة الروسية تعرفت على الهدف، حيث كانت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجوي السويدي، وعادت المقاتلة إلى المطار بعد التأكد من ابتعادها.وزعمت وزارة الدفاع السويدية، في وقت سابق، أن مقاتلة روسية من طراز "سو —27 " اقتربت مسافة 20 متراً من طائرة استطلاع إذاعية سويدية فوق بحر البلطيق.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، كشفت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق المياه الإقليمية لبحر البلطيق، في 19 فبراير/ كانون الثاني، هدفا جويا يقترب من حدود الدولة الروسية.ويشار إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب مسافة آمنة من الهدف الجوي للتعرف على هويته وصنفه على أنه طائرة استطلاع "غولف ستريم" تابعة لسلاح الجو السويدي.

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