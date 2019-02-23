طريقة احتفال جوميز تصيب طفلا بالذعر

2019/02/23 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت السيارات وتحلق السائحون حول شخص بدا أنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يجوب أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقبل أيام من القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المدينة، ظهر شبيه لكيم اليوم الجمعة في فندق ميتروبول حيث تجري الاستعدادات للقمة.

ويهتم هاورد إكس، وهو استرالي، بالتفاصيل ليشبه الزعيم الكوري الشمالي حتى في قصة شعره وقال “كيم..



أريد أن أقول لك: أرجوك حاول أن تكون قصة شعرك مقبولة.



هذا يبدو مروعا” مشيرا إلى أنه يحتاج لثلاث ساعات حتى يبدو في صورة الزعيم الكوري الشمالي وخاصة ملابسه وملامحه ودخوله في روح الشخصية.

وزار هاورد سنغافورة في يونيو حزيران قبل قمة بين كيم وترامب حيث قدم فقرة ساخرة وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة.

وقال وهو يصافح شبيه ترامب “في المرة السابقة فعلنا ذلك في سنغافورة التي تعتبر منطقته… والآن نحن في منطقتي بين رفاقي”.

وأحاط صحفيون وكاميرات محطات تلفزيونية بالشبيهين في الفندق قبل أن يقتادهما أفراد الأمن للخارج.

وفي وقت لاحق تجمع حشد حول هاورد وشريكه راسل وايت شبيه ترامب أمام دار أوبرا هانوي لالتقاط الصور.

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