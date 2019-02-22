الحشد الشعبي يتصدى لهجوم

2019/02/23 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات الحشد الشعبي، مساء الجمعة، لهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي بينهم انتحاريون شنوا، مساء اليوم، هجوما على قرية النمل التابعة لقضاء الشرقاط .وأضاف، أن قوات اللواء 51 في الحشد الشعبي والشرطة تصدوا للهجوم "الداعشي" الغادر، مبينا أن عملية التصدي ماتزال مستمرة.

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