حازم إمام: الزمالك أول فريق يضع بند يمنع المعارين من المشاركة أمامه

2019/02/23 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تحدث حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن بند عدم مشاركة لاعبي أي فريق بعد إعارتهم لفريق آخر، عند مواجهة الفريقين.الأهلي والزمالك قاموا بالاتفاق مع العديد من الأندية هذا الموسم، على عدم مشاركة لاعبيهم المعارين أمامهم خلال مباريات المسابقات المحلية.

حازم إمام قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "هذا الأمر متواجد في أوروبا منذ زمن، عندما كنت ألعب في أودينيزي الإيطالي، ولم تكن موجودة في مصر".

حازم إمام: الزمالك أول من وضع بند يمنع اللاعبين المعارين من المشاركة أمامه#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/6wlA85Fh9e— ON Sport (@ONsportEg) February 22, 2019عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تابع: "الزمالك هو أول فريق وضع بند يمنع اللاعبين المعارين من المشاركة أمامه".



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إمام الموهوبين أردف: "دائمًا عندما ينتقل لاعبًا من الزمالك أو الأهلي لفريق آخر، يسجل في مرمى أحدهما، لذلك تم الاستعانة بهذا البند".

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