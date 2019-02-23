مدرب المنتخب الأولمبي: سندخل التصفيات الآسيوية بلا مباريات ودية

2019/02/23 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب المنتخب الأولمبي، عبد الغني شهد، أن فريقه سيدخل التصفيات الآسيوية في الشهر المقبل من دون لعب مباريات ودية في الفترة الحالية.

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