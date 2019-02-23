صالح يترأس وفد العراق في

2019/02/23 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترأس رئيس الجمهورية برهم صالح، وفد العراق في أعمال القمّة "العربيّة-الأوربيّة" التي ستـُعقد في شرم الشيخ بمصر يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

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