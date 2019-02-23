الزراعة تحول الأجراء اليوميين إلى عقود

2019/02/23 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الزراعة، تحويل الأجراء اليوميين المستمرين بالخدمة كافة في مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها إلى عقود في الوزارة تنفيذاً لقانون الموازنة المالية لعام 2019.

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