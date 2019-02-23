2019/02/23 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل كل من الإسباني جيرارد دولوفو (18 و61 و63) و تروي ديني (73 و91) أهداف الضيوف فيما سجل اللاعب الإيفواري سليمان بامبا هدف كارديف الوحيد في الدقيقة 82. ويحتل واتفورد المركز السابع مؤقتاً برصيد 40 نقطة فيما يقبع كارديف في المراكز الأخيرة (الـ17 مؤقتاً برصيد 25 نقطة).وفي مباراة أخرى، انتصر وست هام يونايتد على ضيفه فولهام بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتفورد يكتسح كارديف بخماسية) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتفورد يكتسح كارديف بخماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).