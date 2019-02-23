صور .. ضبط مشغولات فضية وأحجار كريمة مع عراقي في مطار القاهرة

2019/02/23 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} قالت السلطات المصرية ان جمارك مطار القاهرة الدولي احبطت محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والأحجار الكريمة، أخفاها راكب عراقي الجنسية على جسده وداخل حقائبه.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان "الواقعة بدأت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة العراقية، رحلة رقم 101 القادمة من بغداد، حيث اشتبه مأمور الجمرك، في راكب عراقي الجنسية يحمل وثيقة سفر عراقية، وبالعرض علي مدير الادارة ، قرر تكليف مأمور الخط الأخضر لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا وتبين وجود 6 كيلو غرامات من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة، و 900 فص من الأحجار الكريمة ( عقيق ) بوزن 7 كيلو جرام، مخبأة داخل أمتعته الشخصية وملفوفة علي جسده ".وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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