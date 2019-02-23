كيسي: علينا الاستماع لما يطلبه مننا المدرب

2019/02/23 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أعرب فرانك كيسي لاعب ميلان عن سعادته بعد فوز فريقه على إمبولي بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وكان اللاعب الإيفواري كيسي قد أحرز الهدف الثاني في مباراة إمبولي التي آمن بها الروسونيري المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو.

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وقال كيسي في تصريحاته بعد اللقاء للصحفيين: "علينا مواصلة العمل الجاد والسعي وراء الانتصارات وسماع ما يطلبه الدرب مننا، حصدنا اليوم ثلاث نقاط مهمة".

كما أضاف اللاعب الإيفواري: "نقدم مستوى أفضل مما كنا نقدمه الموسم الماضي".

وعن زميله باكايوكو الذي كان يتعرض لصافرات استهجان في أول شهرين بعد قدومه من تشيلسي معارًا، ثم التصفيق له الليلة قال كيسي: "هذه هي كرة القدم، عندما تسوء الأمور تهتف الجماهير ضدك، باكايوكو مثال للجميع، فهو يساعد الفريق ويلعب من أجله".

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