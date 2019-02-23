قادر: الحشد الشعبي ممثل في غرفة العمليات المشتركة والبيشمركة غير ممثلين!

2019/02/23 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد العميد سرحد قادر مدير شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك المقال من قبل وزارة الداخلية الاتحادية، بأن غرفة العمليات المشتركة في المحافظة المتنازع عليها بين أربيل وبغداد لم تشرك قائد الشرطة معها، وذلك لأنه من القومية الكردية.

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