هيئة التقاعد تكشف حقيقة وجود استقطاعات جديدة في رواتب المتقاعدين

2019/02/23 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت هيئة التقاعد الوطنية، على الأنباء التي تحدثت عن وجود استقطاعات برواتب المتقاعدين، بموازنة 2019.

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