البشير يعلن حال الطوارىء ويحل الحكومة

2019/02/23 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة حال الطوارىء في كل أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحرك الاحتجاجي ضد الحكومة المطالب بإسقاط النظام.وقال البشير في خطاب توجه به الى الأمة “أُعلن فرض حالة الطوارىء في كل أجزاء البلاد لمدة عام”.وأضاف “أُعلن حلّ الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات”.وفي رد […]

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