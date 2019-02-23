مقتل طفل وإصابة العشرات في مسيرات غزة

2019/02/23 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل طفل فلسطيني وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في الجمعة الـ48 لمسيرات العودة في قطاع غزة وشارك في اشتباكات جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي" عشرات آلاف الفلسطينيين

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