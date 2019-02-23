2019/02/23 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية الخاصة (FATF) بأنها تمهل إيران 4 أشهر أخرى، للمصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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