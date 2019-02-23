ترامب يتوقع أن يجتمع قريبًا مع الرئيس الصيني بعد التقدم في محادثات التجارة‎

2019/02/23 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إنه إذا رأى تقدمًا يتحقق في محادثات التجارة مع الصين، فإنه قد يجنح إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد موعد انتهاء مهلة في أول مارس/ آذار، وأشار إلى أن أكبر اقتصادين في العالم سيكون بمقدورهما على الأرجح التوصل إلى اتفاقية.

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