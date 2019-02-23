2019/02/23 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكبّد جهاز قطر للاستثمار، خسائر فادحة، من جراء هبوط حاد في أسهم شركة متاجر "سانسبيري" البريطانية التي تملك الدوحة أسهما فيها.

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