2019/02/23 | 03:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. محمد الهاشمي & سلام شاكر - 2019/2/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nLcNrmx_1YE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. محمد الهاشمي & سلام شاكر - 2019/2/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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