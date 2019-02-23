ستاندرد أند بورز: لا توقعات برفع التصنيف الائتماني للعراق

2019/02/23 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني، إنها لا تتوقع أن ترفع تصنيفاتها للعراق على مدار الإثني عشر شهرا القادمة.

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