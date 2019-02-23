بعد خطاب البشير.. دعوات للتظاهر أمام القصر الرئاسي في الخرطوم

2019/02/23 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تجمع المهنيين السودانيين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الجمعة، إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، في أول رد فعل على خطاب الرئيس السوداني عمر البشير.

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