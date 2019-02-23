2019/02/23 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3MDNiMwJLa0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالقلم العريض | المشرو ع الاسلامي وتحديات المرحلة | مع ضياء الجابري 2019/2/22) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالقلم العريض | المشرو ع الاسلامي وتحديات المرحلة | مع ضياء الجابري 2019/2/22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).