ترامب: لا تراجع عن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا

2019/02/23 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قراره بإبقاء 200 جندي أميركي في سوريا لا يعني تراجعاً عن قراره سحب كامل القوات الأميركية منها.

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