2019/02/23 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تأسيس بعض الدول الأوروبية آلية خاصة لتجنيب إيران العقوبات الأمريكية، ووصفتها بأنها "فكرة غير مدروسة ومحكوم عليها بالفشل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلومبرج": آلية أوروبا لتجنيب طهران العقوبات "محكوم عليها بالفشل") نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلومبرج": آلية أوروبا لتجنيب طهران العقوبات "محكوم عليها بالفشل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).