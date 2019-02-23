طارق حرب : على البرلمان توضيح موقفه من تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي لما يمتاز به الاتحاد من حياديه

2019/02/23 | 05:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الخبير القانوني العراقي طارق حرب في بيان له استلمت وكالتنا نسخة منه طالب البرلمان العراقي ومفوضية الانتخابات العراقية توضيح موقفها حول استفسارات بعثة الاتحاد الاوربي الاخير حول الانتخابات العراقية الماضية متهمة اياها المفوضية بالقصور والاضطراب وامور جسيمة أخرى.

وجاء في مطالبة السيد حرب مايلي:

"تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد والذي حدد ما أصاب العملية الانتخابيه من قصور واضطراب وليس تزويرا وتزييفا كما يستنتج من تقرير هذه الجهه التي هي أقرب للحياديه من الجهتين المؤثرتين في الواقع العراقي وهي أقرب للحقيقه من بعثة الامم المتحده التي تتولى المجامله والبعيده عن حقيقة ما يحصل مكتفية بالظهور الاعلامي والتأييد دون معرفة ما يمكن أن يكون حاصلا كما ورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي نقول ان كل ما ورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي يجب ان يكون محل دراسة وموضع استقصاء وبحث للوصول الى ماهية الاتهامات التي وردت بالتقرير وتدقيقها والجواب بشأنها ولا يمكن اهمالها أو تجاهلها ففيها الجليل والجسيم عما رافق العملية الانتخابيه من خروج عن المعايير التي اوجبها قانوني مفوضية الانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب ولا نقول أكثر من ذلك مما ورد في التقرير فيا برلمان ويا اصحاب الشأن فينا نقول ان قول ورأي الاتحاد الاوروبي له وزن على صعيد العالم لا يماثله وزن آخر حتى ما يورده بعض موظفي الامم المتحده واوروبا غير الدول الاخرى حتى الدول الاعظم في العالم.

وحسناً فعلت شبكة الاعلام عندما أجابت على كل الاستفسارات الموجهه لدورها في الانتخابات ولحد الان لم تجب الجهه الرئيسيه الموجهه لها الاسئله والاشارات وهي مفوضية الانتخابات ولا نقول المتهمه على ما ورد بالتقرير الذي نشرته بعثة الاتحاد الاوروبي ونأمل أن تكون الاجابه وافيه شافيه مبرره ومسوغه لما حصل".

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