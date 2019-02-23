في جمعته الطويلة.. البشير يتحرك في حقل الاحتجاجات الملغوم

2019/02/23 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما كان يوم الجمعة 22 فبراير/شباط هو الأطول في حياة الرئيس السوداني عمر البشير وهو ينقلب على حاضنته السياسية، ولا يدانيه إلا

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