مواعيد مباريات الجولة 24 في الدوري المصري، القنوات الناقلة وجدول الترتيب

2019/02/23 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

تنطلق مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019 يوم الجمعة 22 فبراير 2019، وستكون البداية بمواجهة تجمع بين حرس الحدود صاحب المركز الحادي عشر ومصر للمقاصة رابع الترتيب حاليًا.





وسيشهد يوم الأحد إقامة مبارتين في غاية الأهمية، الأولى بين بيراميدز والمقاولون العرب، ولقاء آخر سيجمع بين الجونة والأهلي، وستقام مباراة وحيدة في اليوم التالي بين الداخلية وبتروجيت، وسيشهد يوم الثلاثاء ثلاث مباريات تجمع بين الإسماعيلي وطلائع الجيش، والمصري وإنبي، ووادي دجلة والنجوم في نفس الجولة.



لن يلعب الزمالك مباراته أمام سموحة في الجولة 24 لانشغاله بمباراة بترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية، أيضًا تم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري أمام الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس، حيث سيلاقي زعيم الثغر نادي الهلال السعودي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.





وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة 24 في الدوري المصري، القنوات الناقلة والترتيب قبل بداية الجولة.





موعد مباريات الدوري المصري 2018-2019 - الجولة 24تقارير - الأهلي يؤكد أنه لم ينسحب من كأس مصر المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة حرس الحدود - مصر المقاصة استاد حرس الحدود الجمعة 22 فبراير 2019، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية On Sport HD - Nile Sport الجونة - الأهلي استاد الجونة الأحد 24 فبراير 2019، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية On Sport HD - Nile Sport بيراميدز - المقاولون استاد الدفاع الجوي الأحد 24 فبراير 2019، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية On Sport HD - Nile Sport الداخلية - بتروجيت استاد الشرطة الإثنين 25 فبراير 2019، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية On Sport HD - Nile Sport الإسماعيلي - طلائع الجيش استاد الإسماعيلية الثلاثاء 26 فبراير 2019، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية On Sport HD - Nile Sport المصري - إنبي استاد الإسماعيلية الثلاثاء 26 فبراير 2019، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية On Sport HD - Nile Sport وادي دجلة - النجوم استاد بتروسبورت الثلاثاء 26 فبراير 2019، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية On Sport HD - Nile Sport جدول ترتيب الدوري المصري 2018-2019 الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الزمالك 21 16 4 1 48 18 +30 52 2 بيراميدز 23 12 9 2 44 24 +20 45 3 الأهلي 20 14 3 3 32 14 +18 45 4 مصر المقاصة 24 10 5 9 24 26 −2 35 5 المقاولون العرب 23 10 4 9 31 24 +7 34 6 الإنتاج الحربي 23 7 10 6 25 25 0 31 7 المصري 21 6 11 4 25 25 0 29 8 الإسماعيلي 19 7 6 6 19 20 −1 27 9 طلائع الجيش 23 6 8 9 28 30 −2 26 10 الجونة 22 6 8 8 26 34 −8 26 11 حرس الحدود 23 6 8 9 23 27 −4 26 12 سموحة 23 4 13 6 20 27 −7 25 13 الاتحاد السكندري 22 5 9 8 26 38 −12 24 14 الداخلية 23 4 10 9 27 34 −7 22 15 بتروجيت 23 4 10 9 21 28 −7 22 16 النجوم 22 5 6 11 22 29 −7 21 17 إنبي 22 4 9 9 25 31 −6 21 18 وادي دجلة 23 5 5 13 26 38 −12 20

