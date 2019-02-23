قمة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي: مشاركة كبيرة وتوقعات متواضعة

2019/02/23 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ستستضيف مصر أول قمة مشتركة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يوم الأحد وهي قمة تخيم عليها انقسامات داخلية في التكتلين ومحادثات حاسمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.وتعد القمة التي تستمر يومين في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر نقطة بداية لتعزيز التعاون بين الاتحاد والجامعة فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية المشتركة بما يشمل […]

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