الأسد يشعل حربا كلامية بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر

2019/02/23 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساحة السياسية اللبنانية تشهد هذه الأيام حرب تصريحات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بسبب ملف النازحين السوريين، ويرى مراقبون أن وزراء

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