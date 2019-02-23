تغير جغرافيا المحتجين دليل على تأزم النظام العالمي

2019/02/23 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثر الوضع العالمي المتأزم على الكثير من الأطروحات لفهم أسباب ما طرأ من تحولات سريعة، وقدم أحد التحليلات المهمة العامل الجغرافي المشتبك

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