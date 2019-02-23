2019/02/23 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 26 ألف نقطة ويحقق أطول موجة مكاسب أسبوعية في نحو 24 عاماً، مع التفاؤل التجاري.





و قاد سهم "إنتل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز"، ليدفعه لأعلى مستوى منذ نوفمبر.





وارتفع معدل التفاؤل بشأن فرص توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية، وسط تقارير تفيد أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الزراعية من واشنطن.





ومن جانبه، دعا الرئيس الصيني الولايات المتحدة وبكين لمضاعفة الجهود من أجل التوصل لصفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك في رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد على أنه من الممكن تمديد الهدنة في سبيل التوصل لاتفاق.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7% ليصل إلى 26031.8 نقطة، ليحقق مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي بنحو 0.6%، وهي أطول موجة صعود أسبوعي منذ مايو 1995.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6% إلى 2772.6 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة تزيد عن 0.6%.





وصعد "ناسداك" بنحو 0.9% مسجلاً 7527.5 نقطة، ليرتفع بنحو 0.7% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنسبة 0.06% عند 96.547.





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