2019/02/23 | 06:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيوثي طردوه من البيت 😂 شوفوا شسوه بامير وسولاف 😂😂) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6mnG3BN88Gk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيوثي طردوه من البيت 😂 شوفوا شسوه بامير وسولاف 😂😂) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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