2019/02/23 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس رحبت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بقرار البيت الأبيض التراجع عن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية بالكامل ، و قالت إنها ستكمل يوم الجمعة إجلاء آلاف المدنيين من آخر معاقل تنظيم داعش بالمنطقة .ومع تأهب حلفاء واشنطن لإعلان النصر على التنظيم الذي يتحصن مقاتلوه في آخر جيب لهم قرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكراد سوريا يرحبون بقرار الإبقاء على قوات أميركية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكراد سوريا يرحبون بقرار الإبقاء على قوات أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).