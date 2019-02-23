2019/02/23 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: otMucgko42U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاعب المنتخب الوطني ونادي النفط محمد داود يعلن عن موعد عودته للملاعب بعد تعرضه لكسر في القدم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لاعب المنتخب الوطني ونادي النفط محمد داود يعلن عن موعد عودته للملاعب بعد تعرضه لكسر في القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).