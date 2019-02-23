أسعار النفط الى أعلى مستوياتها لعام 2019 والانتاج الأميركي يقيد المكاسب

2019/02/23 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس لامست أسعار النفط يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني وسجلت مكاسب لثاني أسبوع على التوالي بدعم من آمال بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستسفر قريبا عن اتفاق، رغم أن مستوى قياسيا جديدا لإنتاج الخام الأميركي كبح المكاسب.ووصلت عقود مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 67.73 دولار للبرميل […]

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