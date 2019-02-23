2019/02/23 | 07:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امانة بغداد تنذر 500 اسرة من مجمع الرجاء تمهيدا لازالة منازلهم العشوائية !) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OpVTv4nD84k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امانة بغداد تنذر 500 اسرة من مجمع الرجاء تمهيدا لازالة منازلهم العشوائية !) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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