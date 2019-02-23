إدارة الطلبة تقيم أداء الفريق بعد النتائج السلبية وتؤكد: النادي أكبر من أي أسم

2019/02/23 | 07:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إدارة نادي الطلبة، انها ستعقد إجتماعاً لتقييم أداء الفريق بعد نتائجه السلبية الأخيرة للنادي.

وقال نائب رئيس الهيأة الإدارية للنادي محمد الهاشمي، لوكالة {الفرات نيوز} ان "توقف الدوري الممتاز بسبب مشاركة المنتخب العراقي في بطولة آسيا تراجع مستوى اداء الفريق لاسيما في المباريات الأخيرة" مشيراً الى ان "إدارة النادي وفرت كل شيء وصرفت مكافئآت وصلت الى 250 الف دينار عن كل مباراة ولم تقصر بحق اللاعبين والكادر التدريبي، وصرفنا 35% من أجور العقود للاعبين".وأضاف "للأسف بعد كل تراجع للفريق تتصاعد دعوات إقالة المدرب وللاسف هذه الثقافة شائعة في الفكر المحلي وحتى العربي، وسنعقد اجتماعاً بين ادارة النادي والكادر الفني للفريق وتقييم نتائج 19 مباراة في الدوري وسيكون الاجتماع جدياً وسنخرج بقرارات ويبقى النادي أكبر من أي أسم".وأوضح الهاشمي "استلمنا من وزارة التعليم العالي 50 مليون دينار فقط منذ بداية 2019 وهي منحة قبل اقرار الموازنة و3 لاعبين فقط لم يتسلموا مستحقاتهم المالية لغاية الآن بينهم النجم سلام شاكر" مشيراً الى ان "ديون الفريق 420 مليون دينار".ولفت "تحديد مستشار من وزارة التعليم العالي لمتابعة نادي الطلبة والازمة المالية متوسطة" منوها الى ان "تواجد جماهير الطلبة في بغداد يمنعنا من اللعب في ملعبي الكوت وكربلاء".وأكد "ليس لدينا طبيب وانما معالجين أثنين ومتمرسين وأحدهم من اشهر المعالجين في العراق".وشدد الهاشمي "طموحاتنا حتى الآن ضمن المربع الذهبي وواثقون من صعود المستوى وهداف الدوري مروان حسين من الطلبة ومن الضروري ان يتواجد في المنتخب الوطني وهو متميز في اللعب الهوائية".وأوضح، ان "عدم حضور اللاعب {مصطفى الامين} لمباراة الطلبة والقوة الجوية بسبب خلافه مع المدرب يحيى علوان وهو لاعب مؤثر وسيشارك في تدريبات الفريق السبت بعد حل الخلاف وهو يتمتع في إجازة".انتهى

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