2019/02/23 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت محطة تلفزيون سي إن بي سي يوم الجمعة نقلا عن مصادر، إن الصين وافقت على شراء بضائع تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار من الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.وذكرت سي إن بي سي أيضا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين وافقت على شراء بضائع أميركية تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين وافقت على شراء بضائع أميركية تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).