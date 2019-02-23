إحباط هجوم إرهابي في الشرقاط

2019/02/23 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت القوات الأمنية والحشد الشعبي، ليل الجمعة لهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب موقع الحشد الشعبي فأن عناصر بتنظيم داعش

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