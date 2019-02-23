العثور على أضخم نحلة في العالم

2019/02/23 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعد اختفائها لأكثر من قرن، عادت نحلة “والاس” العملاقة، وهي أضخم نحلة في العالم، إلى الظهور، الأمر الذي قد يعيد النظر في المراجع العلمية التي تحدثت عن انقراضها.وذكر موقع “ناشيونال جيوغرافيك”، الخميس الماضي، أن فريقا يضم مصوّر الطبيعة كلاي بولت، عثر مؤخرا على أضخم نحلة في العالم في إحدى الحدائق بإندونيسيا، والتقط لها […]

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