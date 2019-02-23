التقاعد تصدر بيانا بشأن إستقطاع رواتب المتقاعدين

2019/02/23 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت هيأة التقاعد الوطنية، ليل الجمعة، على الأنباء التي تحدثت عن وجود استقطاعات برواتب المتقاعدين، بموازنة 2019.

وذكرت الهيأة في بيان تقلت "العهد نيوز" نسخة منه:

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