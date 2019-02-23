واسط: القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات

2019/02/23 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بمادة الكريستال المخدرة، وذلك بعد مواجهات مسلحة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز"

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