2019/02/23 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بمادة الكريستال المخدرة، وذلك بعد مواجهات مسلحة.
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وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط: القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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