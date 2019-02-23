2019/02/23 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت دائرة ماء ذي قار انها بصدد وضع دراسة متكاملة للنهوض بخدماتها المقدمة للمواطنين وتحسين التجهيز في عموم مدن المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:قالت دائرة ماء ذي قار انها بصدد وضع دراسة متكاملة للنهوض بخدماتها المقدمة للمواطنين وتحسين التجهيز في عموم مدن المحافظة .وذكر مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدائرة تنسق حاليا مع المكتب الاستشاري في جامعة ذي قار لاعداد دراسة مستضيفة عن الواقع الخدمي لقطاع المياه في معظم اقضية ونواحي المحافظة .واوضح ان الدراسة تستهدف وضع قاعدة بيانات متكاملة عن شبكات المياه القديمة وامكانية الغائها ، والشبكات الجديدة وامكانية توسيعها وفقا للكثافة السكانية .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء ذي قار بصدد وضع دراسة متكاملة للنهوض بخدماتها في المحافظة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء ذي قار بصدد وضع دراسة متكاملة للنهوض بخدماتها في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).