تحضيراً للقاء ليفربول والشياطين الحمر.. لماذا تُغطى أرضية  الملعب بـ”الثوم”؟

2019/02/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تجري التحضيرات لتهيئة ملعب “اولد ترافورد” للقاء قمة المرحلة 27 من الدور الانجليزي الممتاز والتي ستجمع ليفربول ومانشستر يونايتد, يوم الاحد المقبل, حيث عمد القائمون على الملعب إلى رش أرضيته بالثوم.وانشغل القائمون على ملعب “أولد ترافورد” بتغطية أرضيته بطبقة من رذاذ الثوم، والهدف من ذلك هو منع الفطريات من تخريب العشب، […]

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